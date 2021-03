Paus brengt historisch bezoek aan Irak

Paus Franciscus reist vrijdag naar Irak voor een historisch bezoek. Het land heeft nooit eerder een paus verwelkomd.

Tijdens het driedaagse bezoek gaat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk naar onder meer Bagdad, Mosul en Erbil.

Toenmalig paus Johannes Paulus II wilde in 2000 naar Irak reizen, maar de onderhandelingen daarover met de regering van de toenmalige president Saddam Hussein liepen op niets uit. Paus Franciscus zei woensdag dat hij de mensen in Irak niet "een tweede keer kan teleurstellen".

De paus deed zijn uitspraken tijdens zijn publieke audiëntie, op dezelfde dag waarop een raketaanval werd uitgevoerd op een basis in Irak waar Iraakse en internationale troepen verblijven. Het bezoek van de paus gaat door ondanks zorgen over zijn veiligheid en de opgelopen spanningen in het land.



Wortels van het christendom liggen in wat nu Irak heet en lange tijd vormden christenen een grote minderheid van rond de 8 tot 12 procent van de bevolking. De afgelopen twintig jaar is dat sterk teruggelopen door het oorlogsgeweld en vervolging. Momenteel is volgens schattingen nog geen half miljoen van de ruim 38 miljoen inwoners christelijk.

Zo'n tienduizend manschappen van de veiligheidsdiensten zijn betrokken bij het beveiligen van de paus, die waarschijnlijk in gepantserde voertuigen door het land zal reizen. Vanwege de coronapandemie zal hij een beperkt aantal mensen ontmoeten.

