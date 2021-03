Sterfte lager dan normaal, mogelijk door vaccins

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar.

Dat komt vermoedelijk doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige week overleden naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er 300 minder dan een week eerder en 200 minder dan normaal is voor de tijd van het jaar. Dat laatste stellen de statistici vast door te kijken naar sterftecijfers van de afgelopen jaren en demografische trends.

"We kunnen het nog niet aantonen", antwoordt socioloog Tanja Traag van het CBS op de vraag of hier het effect van de vaccinatiecampagne te zien is. "Maar het zou wel logisch zijn als het een met het ander te maken heeft."



Zowel bij 80-plussers als gebruikers van langdurige zorg - zoals verpleeghuisbewoners - is het aantal sterfgevallen nu lager dan normaal. Tijdens de coronapandemie is de sterfte bij deze groepen lange tijd hoog geweest. Deze groepen waren daarom ook snel aan de beurt met vaccineren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder al dat het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners daalt en ziet dat als een effect van de vaccinatiecampagne. Ook 70-plussers werden de afgelopen week minder positief getest op het virus.

