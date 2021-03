Nederlanders onderschatten hoeveel kinderen in armoede leven

De meeste Nederlanders onderschatten hoeveel kinderen in ons land in armoede leven, meldt Stichting Ideële Reclame (SIRE).

Van de 524 ondervraagden in een onderzoek dat SIRE heeft laten doen, schat 82 procent dat aantal te laag in. Om meer bewustwording te creëren lanceert SIRE vrijdag een campagne, met onder meer filmpjes van kinderen die vertellen hoe het is om in geldnood op te groeien.

Volgens het CBS leeft een op de dertien Nederlandse kinderen in armoede. Volgens Lucy van der Helm van SIRE is er zo veel onwetendheid omdat er een taboe op rust. "Mensen schamen zich voor geldgebrek omdat er veel vooroordelen over zijn."

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat de ouders van kinderen in armoede niet werken en ongeveer een kwart ziet geldgebrek als de verantwoordelijkheid van ouders zelf. "Maar in werkelijkheid heeft 37 procent van de kinderen in armoede ouders die werken", aldus Van der Helm.



Geldgebrek is vooral in de steden een probleem, en treft in meer dan de helft van de gevallen mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Met het huidige kabinetsbeleid zal armoede met ruim een kwart toenemen, berekenden het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau vorig jaar. De gevolgen van de coronapandemie werden in die berekeningen niet meegenomen.

Bijna de helft van de Nederlanders vindt in het SIRE-onderzoek dat de overheid meer moet doen om armoede aan te pakken.

