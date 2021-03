De Israëlische regering probeert met een reeks maatregelen de deuren te openen voor Marokkaanse reizigers en expats

De Israëlische Minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri overweegt onder meer een visumvrijstelling voor Marokkaanse burgers.

Ingegeven door de grote vraag naar Marokkaans zorgpersoneel in Israël wilt Deri het ook makkelijker maken voor Marokkanen om aan het werk te gaan in de Joodse staat.

Met de Verenigde Staten en de staat Israël zijn in december 2020 samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Eén van die overeenkomsten betreft de vrijstelling van visumprocedures voor houders van diplomatieke paspoorten. Een andere overeenkomst betreft afspraken op het gebied van burgerluchtvaart. Ook is overeenstemming bereikt over de samenwerking op het gebied van waterbeheer en innovatie.



Sinds de benoeming van een Israëlische vertegenwoordiger voor de diplomatieke missie in Rabat heeft de Tel Aviv het tempo opgevoerd om de betrekkingen met Rabat te normaliseren.

Met het oog op de Israëlische parlementsverkiezingen zet premier Benjamin Netanyahu alles in het werk in een poging een ​​groter aantal stemmen te verkrijgen van vooral Joden van Marokkaanse komaf.



Brain-drain

Ook in Marokko is er nog steeds veel vraag naar zorgpersoneel. Veel talent heeft de afgelopen jaren het land verlaten in de zoektocht naar een beter leven. De 'brain-drain' is een doorn in het oog van het Marokkaanse bedrijfsleven en de autoriteiten.

Hogere lonen, professionele erkenning, doorgroeimogelijkheden, beter onderwijs en betere gezondheidszorg. Allemaal redenen voor hoogopgeleide Marokkanen om het vaderland te verlaten in de zoektocht naar een beter leven. Meestvoorkomende eindbestemming: Frankrijk.

