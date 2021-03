Marokko steunt bevolking Jemen met 1 miljoen dollar

Marokko heeft een bedrag van 1 miljoen dollar aan humanitaire hulp gedoneerd aan Jemen.

Dat meldt de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita na het bijwonen van een videoconferentie die in het teken stond van noodhulp aan Jemen. De conferentie werd georganiseerd door Zwitserland en Zweden, onder auspiciën van de Verenigde Naties.

In Jemen vindt de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats die al meer dan zes jaar duurt. De situatie is nijpend: 80% van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp en 24 miljoen mensen hebben dringend ondersteuning nodig.

Sinds 2015 is er een bloedige burgeroorlog aan de gang. Ruim 4 miljoen Jemenieten sloegen op de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn nu ontheemd in een land dat wordt geteisterd door armoede en conflict.

Veel mensen zijn ondervoed en naast het coronavirus liggen ook ziekten zoals cholera op de loer. Deze virussen kunnen zich razendsnel verspreiden door het gebrek aan basisvoorzieningen.

