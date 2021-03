Casablanca: twee agenten opgepakt wegens vermeende corruptie en chantage

De gerechtelijke politie in Casablanca heeft donderdag twee agenten opgepakt na meerdere klachten over chantage

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. Het gaat om twee politieagenten van de motorbrigade die werkzaam zijn in de wijk Hay Hassani in Casablanca.

Er kwamen meerdere klachten binnen waarin de twee dienders werden beticht van chantagepraktijken. De gerechtelijke politie is een onderzoek gestart naar de zaak.

