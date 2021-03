Marokko: vliegverkeer met Algerije opgeschort

De Marokkaanse autoriteiten hebben besloten de luchtverbindingen met Algerije en Egypte tot 21 maart op te schorten.

Dat meldt de nationale luchthaven autoriteit ONDA. De maatregel is bedoeld om verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Passagiers die vanuit Algerije of Egypte via een derde land met het vliegtuig in Marokko aankomen, zullen ook niet worden toegelaten in Marokko. De afgelopen weken werd ook al het vliegverkeer met Nederland en België opgeschort. Daarnaast is het momenteel ook niet mogelijk om te vliegen tussen Marokko en Italie, Turkije, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Oekraïne, Tsjechië, Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië.

Opgemerkt moet worden dat de Marokkaanse grenzen officieel gesloten zijn sinds het begin van de pandemie. De vluchten die Marokko momenteel met andere landen verbindt zijn onderworpen aan machtigingen die door de autoriteiten uitzonderlijk kunnen worden opgeschort, afhankelijk van de situatie.

