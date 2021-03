Derk Wiersum had vlak voor zijn dood ruzie met cliënt Nabil B.

Advocaat Derk Wiersum zou vlak voordat hij in 2019 werd gedood hoogoplopende ruzie hebben gehad met zijn cliënt Nabil B.

Dat blijkt volgens de verdediging in de rechtszaak uit de verklaring van Wiersums weduwe die onlangs aan het dossier is toegevoegd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is die ruzie echter dezelfde dag bijgelegd.

De advocaten van de verdachten Giërmo B. Anouar T. en Moreno B. hekelden dinsdag in de rechtbank van Amsterdam dat deze "belangrijke en relevante informatie" lange tijd buiten het dossier is gehouden.

Advocaat Jacques Taekema, die Giërmo B. bijstaat, wil kroongetuige Nabil B. graag horen als getuige. Ook wil hij Wiersums weduwe om een toelichting vragen. Een eerder verzoek om haar te horen werd echter afgewezen.



Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Het motief wordt gezocht in zijn werkzaamheden als advocaat van de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, Nabil B.

Hammerstein als getuige

Volgens Gerald Roethof, die Moreno B. verdedigt, heeft de weduwe van Wiersum de ruzie als heel vervelend omschreven. De advocaat wijst erop dat Oscar Hammerstein naar eigen zeggen door de kroongetuige is bedreigd na een conflict over een telefoon. Hammerstein heeft onlangs aan Het Parool laten weten dat hij Nabil B. eerder heeft bijgestaan.



De bedreiging van Hammerstein en het feit dat Nabil B. in het proces Marengo van betrokkenheid bij moord wordt verdacht, maakt volgens de advocaten dat de kroongetuige "niet zomaar" iemand is. Volgens de raadslieden zijn er geen aanwijzingen dat Wiersum in een ander conflict verwikkeld was. Zij betwijfelden hardop of de verdenking in de richting van Ridouan T. wel het eigenlijke verhaal is.

Het OM zegt in een reactie dat in deze zaak onderzoek is gedaan naar de uitvoerders van de moord en niet naar de opdrachtgever. Op basis van de bewijzen in dat onderzoek komen Giërmo B. en Moreno B. in beeld, aldus de officier van justitie.



OM: Informatie is irrelevant

Volgens het OM is de ruzie tussen Wiersum en Nabil B. nooit gemeld, omdat de relevantie daarvan ontbrak. De ruzie, die op de dag voor de moord op Wiersum ontstond, werd volgens de officier nog op dezelfde dag bijgelegd.

De verzoeken tot het horen van getuigen moeten volgens het OM dan ook worden afgewezen. De officier zei eerder op dinsdag dat de verdenkingen tegen de drie verdachten alleen maar sterker zijn geworden. Naar een voortvluchtige verdachte wordt nog steeds gezocht.



© NU.nl 2021