Renovatie grensovergang Ceuta schept hoop op heropening

De recente werkzaamheden aan de grensovergang tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta hebben hoop gewekt bij de lokale bevolking

Op sociale netwerken gaan foto's rond van de renovatiewerkzaamheden aan de grensovergang.

De foto's tonen de inspanningen van Marokko om de controleposten aan de grensovergang te upgraden en te reorganiseren. Volgens Spaanse media zijn aan de Spaanse kant van de grens soortgelijke werkzaamheden gaande. Reizigers worden straks via een beschutte doorgang verwerkt. Ook zijn drie nieuwe paspoortcontrolehokjes te zien, vergelijkbaar met die op Marokkaanse luchthavens.

Vanaf de Spaanse kant wordt gewerkt aan het upgraden van de douanefaciliteiten als onderdeel van het project 'slimmer' maken van de grensovergang. Dankzij de geautomatiseerde toegangspunten kunnen grensarbeiders straks efficiënter tussen Marokko en Spanje reizen.



Hoewel er nog geen officieel woord is over de heropening van de grensovergang, hebben zowel Marokkaanse als Spaanse media opgemerkt dat de bouwwerkzaamheden zouden kunnen duiden op een hervatting van de activiteit.

Spanningen

De spanningen tussen de stadsenclaves Ceuta en Melilla en Rabat dateren van vóór de uitbraak van het coronavirus. De grensovergang Melilla is al bijna twee jaar gesloten en eind 2019 werden extra beperkingen opgelegd aan de grensovergang Tarajal II-poort naar Ceuta.



De sluiting van de grens als onderdeel van de coronamaatregelen heeft de werkgelegenheid in de regio verder verzwakt. De handel in Ceuta heeft sinds het begin van de pandemie een daling gezien van 50%. Veel inwoners van het nabijgelegen Tetouan en Fnideq zijn financieel afhankelijk van de informele handel tussen Ceuta en Marokko.

Veel handelaren in de enclave hebben dan ook hun ongenoegen geuit over de sluiting van de grens en betreuren de strijd van Rabat tegen de informele handel. Voor velen was de grensovergang een belangrijke inkomstenbron. De economische crisis in de regio zorgt al wekenlang voor protesten in Fnideq en omgeving.



Ook ontstond onenigheid nadat de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani de Spaanse soevereiniteit over Ceuta en Melilla in twijfel trok. In een gesprek met de Saoedische televisiezender Al Sharq in december zei de Marokkaanse regeringsleider dat de twee enclaves in Noord-Marokko deel uitmaken van het grondgebied van Marokko, en voegde eraan toe dat er gesprekken met de Spaanse regering nodig zullen zijn om de toekomst van de twee steden te bespreken.

Rabat zet momenteel maximaal in op de komst van een nieuwe economische handelszone die de strijd aan moet gaan met de illegale smokkel vanuit de Spaanse enclaves. Een 90 hectare tellende handelszonde zal naar verwachting in de zomer van 2021 in Fnideq worden ingehuldigd.

In de tussentijd proberen lokale autoriteiten met verschillende overgangsprojecten de onrusten te sussen, zoals het beschikbaar stellen van 700 arbeidsplekken in de textielsector.

