Tanger krijgt twee nieuwe industriële zones

Tanger krijgt straks twee industriële zones voor informele activiteiten.

Dat meldt het Franstalige weekblad L'Économiste. De twee nieuwe zones beslaan een totale oppervlakte van 26,6 hectare, verdeeld over Zaidienne (12,1 hectare) en Mghogha (14,5 hectare).

Het project heeft een budget van 320 miljoen DH (€ 29 miljoen) en is bedoeld om de arbeidsomstandigheden van actoren in de informele economie te verbeteren, met name industriële, dienstverlenende en ambachtelijke eenheden in woonwijken.

De regering hoopt werkgevers in de informele sector te overtuigen de stap te zetten naar formele en gestructureerde ondernemingen. De industriële zone wordt ingericht met vooraf uitgeruste kant-en-klare units voor arbeidsplekken.



De komst van de industriële zone is één van de maatregelen die lokale autoriteiten treffen om te voorkomen dat het drama waarbij vorige maand 29 mensen om leven kwamen zich herhaalt. Tanger werd begin februari opgeschrikt door het nieuws dat medewerkers van een illegale naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan.

Lokale autoriteiten beweren dat de nieuwe zone voldoet aan de grote vraag naar werkplekken in de clandestiene industrie.

