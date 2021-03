WHO: over anderhalve week rapport over ontstaan coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceert in de week die begint op maandag 15 maart het rapport van een groep onderzoekers over het ontstaan van het coronavirus.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zegt dat de WHO de bevindingen wil delen met alle lidstaten.

Donderdag werd bekend dat een samenvatting van het rapport die eerder zou uitkomen, is geschrapt. Onderzoekers Peter Ben Embarek en Marion Koopmans zeiden dat dit is omdat de onderzoekers alle informatie tegelijk willen publiceren.

Een groep onafhankelijke wetenschappers publiceerde een open brief over het onderzoek. Zij willen dat er een nieuw en meer open onderzoek komt naar het begin van de pandemie.



"We zijn momenteel geen stap verder dan we een jaar geleden waren", aldus Nikolaj Petrovski, een vaccin-expert aan de universiteit van Adelaide in Australië.

In de open brief schrijven de 26 experts dat het onderzoek te afhankelijk is van door China aangeleverd materiaal waar mogelijk mee is gesjoemeld. "De WHO-missie had niet de bevoegdheden om overal vrij onderzoek te kunnen doen en zo theorieën te kunnen uitsluiten."

