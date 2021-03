Sheikh Fizazi reageert op beschuldigingen van foltering in Marokkaanse gevangenissen

De Marokkaanse sheikh Mohamed Fizazi heeft in een video de beschuldigingen van misbruik en marteling van gevangenen in Marokko ontkend

Fizazi heeft zelf bijna een decennium doorgebracht in de gevangenis wegens beschuldigingen van terrorisme.

De sheikh sprak in de video over de aantijgingen van Mohamed Hajib, die op YouTube een video publiceerde waarin hij beweert gemarteld en misbruikt te zijn door Marokkaanse agenten. Hajib werd in 2010 gearresteerd en veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf op beschuldiging van banden met terroristische groeperingen. Hij werd gevangen gezet na zijn deportatie uit Pakistan.

Sheikh Fizazi werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar wegens zijn "ideologische invloeden" op de daders van de aanslagen in Casablanca in 2003. Bij de reeks terroristische zelfmoordaanslagen vielen 33 doden en meer dan 100 gewonden. Fizazi werd in 2011 vrijgelaten na een koninklijk pardon.



Volgens Fizazi heeft Hajib de misbruikverhalen verzonnen om publieke sympathie te kweken en de Marokkaanse kroon te destabiliseren. De imam noemde Hajib een "Kharjijite" - de naam die wordt toegewezen aan aanhangers van een radicale, extreemrechtse sekte van de islam. Hij beschuldigde hem ervan "op te roepen tot een revolutie tegen de wettige heerser van het land.".

Fizazi vertelt ook kort over een ruzie die hij had met Hajib tijdens zijn vrijlating uit de gevangenis. Hajib zou Fizazi een crimineel hebben genoemd omdat hij ten tijde van zijn koninklijk pardon "dank aan de koning" zou hebben gezegd. "Volgens zijn logica zijn alle Marokkanen criminelen omdat ze hun koning steunen en trouw zweren.", zegt Fizazi.



Marokko liet Hajib in 2017 vrij nadat hij zijn celstraf had uitgezeten. Hij verhuisde naar Duitsland, waar hij begon met het publiceren van video's waarin hij de Marokkaanse veiligheidsdiensten beschuldigde van een scala aan mensenrechtenschendingen.

Het is niet de eerste keer dat Hajib beweert mishandeld te zijn door door het gerechtelijk apparaat van Marokko. In 2012 riep de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties op tot de onmiddellijke vrijlating van Hajib nadat hij beweerde dat zijn veroordeling was gebaseerd op een bekentenis "verkregen onder foltering".



Bouchta Charef

De aantijgingen van Hajib werden eerder al in twijfel getrokken door Bouchta Charef, een voormalige ronselaar voor een Syrische terreurcel die zelf acht jaar in Marokkaanse gevangenissen heeft doorgebracht. Charef beschuldigde jaren geleden ook al de Marokkaanse autoriteiten van foltering. Hij beweerde afzonderlijk dat de demonstranten van de Arabische Lente in Marokko hem hadden overtuigd om de beschuldigingen te maken.

In een recente videoreactie op de aantijgingen van Hajib beloofde Charef "alle leugens van Hajib te ontmaskeren". Hassan Al Khatab, Hajibs voormalige-celgenoot, bevestigde Charefs verhaal en noemde Hajibs folteringsclaims "simpelweg leugens". "Hoe is het mogelijk dat iemand die wordt gemarteld een telefoon heeft en vanuit de gevangenis video's kan opnemen en foto's kan maken?", vroeg Al Khatab.



Zowel Charef als Al Khatab hebben Hajib ervan beschuldigd buitenlandse financiering te hebben aanvaardt om de "reputatie van Marokko te besmeuren". "We wachten niet op een partij die ons betaalt om ons land in de rug te steken", zei Al Khatab.

"Je hebt niet alleen een instelling verraden, maar 40 miljoen Marokkanen.", aldus Al Khatab.

