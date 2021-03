In VS tot nu toe 85 miljoen coronavaccins toegediend

De Verenigde Staten hebben tot en met vrijdag iets meer dan 85 miljoen doses coronavaccins toegediend.

Op datzelfde tijdstip zijn ruim 114 miljoen doses afgeleverd, zo blijkt uit gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.

Het agentschap zei dat ruim 55,5 miljoen mensen één of meer doses hadden ontvangen, terwijl een kleine 29 miljoen Amerikanen al een tweede dosis hadden ontvangen. In de afgelopen 24 uur werden bijna 5 miljoen vaccins over het land verspreid.

In totaal zijn ruim 7 miljoen vaccins toegediend in instellingen voor langdurige zorg. Van alle 65-plussers in de VS heeft inmiddels 55 procent minimaal 1 dosis toegediend gekregen, aldus de gezondheidsdienst.

Directeur Walensky van het CDC zegt dat uit een nieuw rapport blijkt dat de toename van het aantal dagelijkse sterfgevallen aanzienlijk is vertraagd de afgelopen drie weken. Dat gebeurde nadat het dragen van mondkapjes op een aantal plaatsen, zoals federale gebouwen verplicht werd.

© ANP 2021