Frankrijk: 10 moskeeën gesloten en 89 anderen worden nog gecontroleerd

In Ile-de-France zijn onlangs tien moskeeën gesloten als onderdeel van de Frans strijd tegen 'islamistisch separatisme'.

Dat meldt persbureau AFP. Acht moskeeën zijn gesloten wegens het "niet naleven van de veiligheidsnormen", twee anderen zijn gesloten in verband met "dreigingen voor de nationale veiligheid".

In de komende weken zullen 89 andere moskeeën worden gecontroleerd. Volgens de Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin worden de gebedshuizen verdacht van "separatisme", kondigde hij aan in de Senaat.

Sinds december 2020 is de Franse regering bezig met een grootschalige operatie tegen moskeeën, islamitische scholen en maatschappelijke organisaties.



Frankrijk presenteerde eind december de controversiële wet tegen 'islamistisch extremisme' waarbij buitenlandse financiering van islamitische organisaties aan banden wordt gelegd en meer moskeeën zich moeten registreren als gebedshuis in plaats van vereniging.

De Franse president Emmanuel Macron heeft na de onthoofding van Samuel Paty een hardere aanpak van moslimextremisme aangekondigd. De docent werd vermoord nadat hij een cartoon van profeet Mohammed (saws) had laten zien. De Franse regering is sindsdien met extra inspanningen in de weer tegen moslims en moslimorganisaties, onder meer met de sluiting van moskeeën en verenigingen. Ook onderneemt het West-Europese land meer actie om geldstromen van "jihadisten" op te sporen en om afgewezen asielzoekers uit te zetten.



Begin december kondigde Darmin al aan dat 76 moskeeën werden onderzocht omdat ze een "bedreiging vormen voor de nationale veiligheid". De campagne van Darmanin is bedoeld om een ​​aantal verenigingen te sluiten die hij beschouwt als "vijanden van de republiek".

Mensenrechtengroepen stellen dat de omstreden wet leidt tot nog meer discriminatie van Franse moslims. Diverse maatregelen treffen namelijk niet alleen extremisten maar vooral islamitische organisaties die binnen de wet opereren.

© MAROKKO.NL 2021