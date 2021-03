Algerije: duizenden Hirak-demonstranten weer de straat op

Duizenden Algerijnen kwamen vrijdag bijeen in Algiers en andere steden in het land

Sinds de tweede verjaardag van de volksopstand op 22 februari hebben Hirak-demonstranten de protesten hervat op vrijdag, de wekelijkse protestdag van de Hirak-beweging voordat deze een jaar geleden aan banden werd gelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In verschillende hoofdstraten van hoofdstad Algiers kwamen vrijdag honderden actievoerders bijeen voordat de mensenmassa samenkwam op de Place de la Grande Poste, de symbolische plaats van Hirak-bijeenkomsten. "De Hirak-marsen zullen doorgaan totdat het regime ophoudt te bestaan", zegt de 37-jarige ambtenaar Bilal tijdens de protestmars tegen persbureau AFP.

Journalist Khaled Drareni, onlangs vrijgelaten uit de gevangenis, bracht verslag uit over de protestmars via zijn accounts op sociale netwerken. Hij heeft een jaar gevangen gezet omdat hij verslag had gedaan van een Hirak-demonstratie. Na zijn vrijlating kondigde hij aan in beroep te gaan en zijn strijd voor persvrijheid in Algerije te hervatten.



Slogans als "burgerlijke staat en niet militair" werden gescandeerd in de richting van aanwezige veiligheidsdiensten die beschuldigd worden van foltering van Hirak-gedetineerden.

"We zijn vandaag bijeengekomen omdat we dezelfde eisen hebben als op 22 februari 2019 (…). Er is niets veranderd, het is nog steeds dezelfde macht, dezelfde procedures, dezelfde mensen als onder het systeem van Bouteflika", hekelt Lotfi, een 27-jarige bankier.



Zoals elke vrijdag werd in de hoofdstad een grote politiemacht ingezet, terwijl een helikopter over het centrum van Algiers vloog. Aan het eind van de middag verspreidden de demonstranten zich vreedzaam. "Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen in een Algerije zullen opgroeien dat beter is dan dat waarin ik heb geleefd", getuigt Khadidja, een gepensioneerde die sinds 22 februari 2019 aan alle marsen van de beweging heeft deelgenomen.

Tijdens de 107e editie van de vrijdagprotesten vonden Hirak-marsen plaats in andere grote steden zoals Oran, Tiaret, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Constantine, Annaba, Ouargla.



Verenigde Naties

In Genève riep de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties vrijdag de Algerijnse autoriteiten op om onmiddellijk een einde te maken aan het geweld tegen vreedzame protesten en het stoppen met willekeurige detenties.

Meer dan duizend Algerijnen zijn vervolgd in verband met de Hirak-protesten of wegens het bekritiseren van het Algerijnse regime op sociale netwerken. "We zijn zeer bezorgd over de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Algerije en over de aanhoudende en toenemende repressie tegen leden van de pro-democratische beweging van Hirak", zei VN-woordvoerder Rupert Colville.

