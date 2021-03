RIVM registreert 5378 coronabesmettingen, boven het gemiddelde

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend heeft het (RIVM) 5378 nieuwe coronagevallen coronabemettingen genoteerd.

Dat is fors boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4526 gevallen per etmaal. Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 42.

Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

