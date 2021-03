'Avondklok tot 30 maart, grotere versoepelingen pas eind maart'

De avondklok wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd tot 30 maart en ook grotere versoepelingen zijn mogelijk pas aan het einde van deze maand te verwachten.

Bronnen melden dat naar aanleiding van het Catshuisberaad zaterdag, waar de meest betrokken ministers zich over de coronacrisis lieten bijpraten door deskundigen. De besluiten zijn nog niet definitief.

Maandag is er nog een crisisoverleg van het kabinet. Daarna geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie. De huidige avondklok en harde lockdown zouden na eerdere verlengingen nu lopen tot medio maart. Maar het huidige pakket coronamaatregelen kan volgende week nog niet van tafel, is de gedachte.

Versoepelingen zitten er niet in, omdat het nog niet de goede kant op gaat met de besmettingscijfers. Die stijgen nog steeds, ook zaterdag weer flink. Mocht de situatie opeens toch verbeteren, dan kan het kabinet volgens de bronnen alsnog een andere datum voor versoepelingen bepalen. Maar vooralsnog denken de ministers dat pas in de laatste week van maart meer mogelijk kan worden.



Verkiezingen

Tijdens de verkiezingsdagen van 15, 16 en 17 maart is de avondklok ook van kracht. Er geldt dan wel een ontheffing voor mensen die naar het stembureau zijn geweest of mensen die meewerken aan de verkiezingen en het tellen van de stemmen. Premier Rutte had al eerder aangegeven dat dit een mogelijkheid was.

Bij versoepelingen wordt volgens de bronnen het eerst gedacht aan de heropening van het hoger onderwijs, de opening van buitenterrassen en het buitensporten van mensen voor alle leeftijden in kleine groepen. Tot nu toe mogen alleen mensen tot 27 jaar in teamverband buiten sporten.



Ook voor grotere winkelbedrijven is een versoepeling in de maak. Nu geldt dat er twee mensen per verdieping mogen zijn, maar dat is lastig voor de grote winkels. Bekeken wordt of er nu een maximaal aantal mensen per vierkante meter naar binnen zou mogen.

Wanneer dat van kracht gaat worden, is nog niet duidelijk.

