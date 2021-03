Irak roept 6 maart uit tot 'Dag van Tolerantie' na pausbezoek

Irak houdt voortaan op 6 maart de 'Nationale Dag van Tolerantie en Coëxistentie', een feestdag waarop iedereen vrij heeft.

De aankondiging van premier al-Kadhimi volgt op een ontmoeting tussen paus Franciscus (84) en de geestelijk leider van de sjiieten in Irak, de ayatollah Ali al-Sistani (90). Zij ontmoetten elkaar in de sjiitische bedevaartsplaats Najaf.

Ook is de nieuwe feestdag een herinnering aan het bezoek van de paus aan Ur, de geboorteplaats van Abraham, die in het christelijke, joodse en islamitische geloof een centrale rol speelt. De kerkvorst ontmoette daar zaterdag religieuze leiders van de islam, het christendom en de jezidi's. Er waren geen joodse vertegenwoordigers bij.

Paus Franciscus droeg zaterdag voor het eerst op Iraakse bodem een publieke mis op in de St. Jozef-kathedraal in Bagdad. Dat gebeurde in het bijzijn van een beperkt aantal gelovigen en gezagsdragers, vanwege het coronavirus. De historische gebeurtenis vond plaats omringd door zware veiligheidsmaatregelen.



Mis

De mis vormde het sluitstuk van de tweede dag van zijn vierdaagse bezoek aan Irak. Franciscus riep op tot eenheid en tot een dialoog tussen de religies. "Vijandigheid, extremisme en geweld zijn niet in een religieus hart geboren: zij zijn het verraad van de religie", aldus de paus.

"Wij gelovigen kunnen niet zwijgen als terrorisme door religie wordt misbruikt. We worden ondubbelzinnig ertoe opgeroepen alle misverstanden uit de wereld te helpen. Laat ons niet toestaan dat het licht van de hemel wordt overschaduwd door de wolken van haat." In Irak wonen naar schatting 450.000 christenen op een bevolking van 38 miljoen mensen.

Zondag reist Franciscus noordwaarts naar Mosul, een voormalig Daesh-bolwerk, waar de sporen van de oorlog nog duidelijk zichtbaar zijn.

