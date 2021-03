Zwitsers in meerderheid achter boerkaverbod

Na onder meer Nederland, Frankrijk en Oostenrijk heeft nu ook Zwitserland moslima's verboden om gesluierd in nikab en burqa de straat op te gaan.

Bij een referendum sprak een kleine meerderheid (51,21 procent) van de kiesgerechtigde Zwitsers zich zondag uit tegen het dragen van gezichtsbedekkende kledij. Ze gingen daarmee in tegen het standpunt van de regering.

Het uiteindelijk resultaat was duidelijk nadat de stemmen in 24 van de 26 kantons waren geteld. De bevolking van negentien kantons steunde, voor een deel met meer dan 60 procent, het boerkaverbod. Slechts vijf kantons wezen het af.

In de wet zal nu worden opgenomen dat het dragen van een nikab of boerka niet meer mag in het openbaar, in restaurants en in winkels. Voor gebedshuizen geldt een uitzondering. Gemaskerd demonstreren wordt ook strafbaar.



Hoewel er in het wetsvoorstel slechts sprake was van gezichtsbedekking maakten de indieners er geen geheim van dat ze vooral streng islamitische gelovigen op het oog hadden. Anian Liebrand van de rechts-conservatieve SVP zei zondag op tv dat paal en perk moet worden gesteld aan de radicale islam.

In 2018 noemde 5,3 procent van de inwoners van Zwitserland zich moslim. Het aantal vrouwen dat zich hult in burqa of nikab wordt geschat op ongeveer dertig.

