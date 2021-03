'Negatief reisadvies tot 15 april; zwemles weer na medio maart'

Het kabinet verlengt het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland tot 15 april.

Dat betekent dat mensen dringend wordt afgeraden om te reizen als ze geen noodzakelijke reden hebben. Vanaf medio maart wordt het wel weer mogelijk voor kinderen om zwemles te volgen in binnenbaden.

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover van de Telegraaf. De besluiten zijn nog niet definitief. Het demissionaire kabinet zal er maandag nog over vergaderen. In de avond geven premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge een persconferentie.

Zaterdag lekte al uit dat zij geen echte versoepelingen gaan aankondigen. Het gaat hooguit om kleine aanpassingen, zeggen ingewijden.



Al in november werd voor de meeste landen een negatief reisadvies afgegeven. Alleen voor het Caribisch deel van het koninkrijk gold dat toen nog niet. Vanaf half december zette het kabinet alle landen in de wereld op 'code oranje'. Dat negatieve reisadvies zou tot medio maart duren, maar dat wordt nu verlengd. De besmettingscijfers zijn nog niet goed in Nederland, net zoals elders.



Meer perspectief

Wel zou Rutte maandag willen aangeven dat - als het beter gaat met het aantal coronabesmettingen - meer mogelijk kan worden in de meivakantie en zeker in de zomer. De Jonge en het RIVM verwachten dat begin juli iedere volwassene in Nederland kan zijn gevaccineerd, in ieder geval met één prik. Dat geeft volgens hun al veel meer perspectief op allerlei vrijheden.

Het verbod op zwemlessen voor kinderen is al langer een punt van zorg. Het is riskant dat hierin een achterstand ontstaat vanwege het verdrinkingsgevaar. Lessen worden na 15 maart volgens de bronnen weer toegestaan met inachtneming van bepaalde maatregelen. Welke dat precies zijn, wordt nog bekendgemaakt.



Geen luxe

Rutte gaf zondag in een interview met de Telegraaf zelf ook aan dat "er nu de luxe niet is om te verruimen". Hij wees erop dat Nederland het slechter doet met het aantal besmettingen dan Duitsland, België en Engeland. Ministers zeiden ook vorige week al somber te zijn over eventuele versoepelingen.



De avondklok en de harde lockdown zouden na eerdere verlengingen lopen tot 15 maart, maar dit wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd tot en met 30 maart. Ingewijden zeiden dat zaterdag na het Catshuisberaad, waarin een deel van het kabinet zich liet bijpraten door deskundigen.

De week ervoor wordt besloten of dit dan de einddatum van de avondklok is en welke versoepelingen er al dan niet mogelijk zijn.

