Italië scherpt coronamaatregelen aan

Italië heeft de coronabeperkingen in verschillende regio's verscherpt vanwege het stijgende aantal besmettingen.

Vanaf maandag gaan veel scholen weer dicht en mogen restaurants in de getroffen gebieden geen gasten meer ontvangen.

De Zuid-Italiaanse vakantieregio Campanië, die Napels en de kust van Amalfi omvat, is de derde regio in het land van 60 miljoen inwoners die door het ministerie van Volksgezondheid als rode zone is aangemerkt. Eerder zijn Basilicata in het zuiden en de kleine Adriatische regio Molise als dusdanig bestempeld. In deze gebieden zijn alle scholen gesloten en moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven.

Sinds de herfst van 2020 verdeelt de Italiaanse regering in haar strijd tegen de pandemie regio's in verschillende gekleurde risicozones. Maandag werden andere gebieden, zoals Veneto in het noorden, opgewaardeerd naar oranje zones vanwege stijgende infectieniveaus. Het naburige Lombardije, waar ongeveer 10 miljoen mensen wonen, behoort al tot deze middenrisicozone. Hetzelfde geldt voor Toscane en Umbrië.



Avondklok

In heel Italië geldt nog steeds een avondklok vanaf 22.00 uur en regionale grenzen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden gepasseerd.

Sinds het begin van de pandemie zijn ruim drie miljoen Italianen besmet met het coronavirus, ongeveer 100.000 van hen hebben die infectie niet overleefd. Na Groot-Brittannië, waar ongeveer 125.000 mensen zijn gestorven door het virus, telt Italië het hoogste aantal coronadoden van Europa.

