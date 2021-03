Syrische president Assad besmet met coronavirus

De Syrische president Bashar al-Assad en zijn echtgenote hebben positief getest op het coronavirus.

Dat meldt het kantoor van de president, die benadrukte dat de toestand van het echtpaar goed is. Ze zouden alleen "lichte symptomen" hebben. De 55-jarige Assad en zijn vrouw Asma (45) gaan in isolatie en werken vanuit huis. Dat duurt "twee tot drie weken".

Assad is ruim 20 jaar aan de macht en regeert met ijzeren vuist over Syrië. Daar liepen vreedzame protestacties tegen zijn regime in 2011 uit op een slepende burgeroorlog. Infrastructuur ligt in puin, de economie is ingestort, miljoenen Syriërs zijn gevlucht en ook het coronavirus grijpt er om zich heen.

Geen ernstige gezondheidsproblemen

Syrië heeft tot dusver bijna 16.000 coronagevallen gemeld. Ook overleden er volgens officiële cijfers ruim duizend coronapatiënten. Het daadwerkelijke aantal doden en besmettingen ligt vermoedelijk hoger.



Assad is niet de eerste buitenlandse leider die het virus oploopt. Dat overkwam eerder ook de Britse premier Boris Johnson, de Franse president Emmanuel Macron en de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Assad heeft voor zover bekend geen ernstige gezondheidsproblemen. Hij moest vorig jaar een speech aan het parlement kort onderbreken, naar verluidt omdat zijn bloeddruk te laag zou zijn.

