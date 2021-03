Paus weer vertrokken uit Irak

Paus Franciscus heeft Irak weer verlaten. Hij stapte in hoofdstad Bagdad op het vliegtuig en arriveerde enkele uren later in Rome.

Daarmee kwam een eind aan het eerste pauselijk bezoek aan het land. Franciscus (84) legde de afgelopen dagen zo'n 1400 kilometer af in Irak.

Hij ontmoette daar belangrijke politici, de prominente sjiitische geestelijke Ali al-Sistani en de vader van Alan Kurdi, het door een foto internationaal bekende vluchtelingenjongetje dat dood aanspoelde in Turkije. De kerkvorst hield zondag een grote mis in een stadion in het noordelijke Erbil. Daar waren duizenden mensen bij aanwezig.

De paus had voorafgaand aan de reis gezegd dat hij als pelgrim van vrede naar Irak zou gaan. Het land is afgelopen tientallen jaren geteisterd door gewapende conflicten en daar hadden ook christenen zwaar onder te lijden.



Franciscus bezocht onder meer Mosul, een metropool die in 2014 in handen viel van terreurgroep Daesh. De paus zei daar dat "hoop sterker is dan haat en vrede sterker dan oorlog".



Belangrijke boodschap

De Amerikaanse president Joe Biden noemde die uitspraak van de paus een "belangrijke boodschap". De Amerikaan prees in een verklaring het "historische" bezoek van de paus, die ook een compliment kreeg voor "zijn inzet om religieuze tolerantie te bevorderen".

Franciscus kreeg ook lof uit het overwegend sjiitische Iran, de aartsrivaal van de VS en het buurland van Irak. Het ministerie van Buitenlandse Zaken prees de ontmoeting tussen de rooms-katholieke leider en grootayatollah al-Sistani. Daarbij stond volgens Teheran "de dialoog, vrede en vriendschap tussen godsdiensten en de samenwerking tussen beschavingen" centraal.

"Dat staat in contrast met degenen die uit zijn op geweld en bloedvergieten."

© ANP 2021