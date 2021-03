Met een app wil het kabinet mensen meer ruimte geven

et kabinet werkt aan een app die mensen meer vrijheid moet geven. De app moet bewijzen dat mensen negatief getest of gevaccineerd zijn.

Het is niet de bedoeling dat bij het uitlezen van de app die gegevens te zien zijn. Het wordt nu "technisch en juridisch" mogelijk gemaakt zodat het ingevoerd kan worden als de discussie hierover is afgerond, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

De app moet het mogelijk maken dat mensen weer toegang krijgen tot horeca, bioscopen of andere evenementen. Het moet ook als vaccinatiebewijs gaan dienen als dat in het buitenland wordt gevraagd, bijvoorbeeld op vakantie.

QR-code

Er is al een app die een QR-code laat zien van een negatief testbewijs. Die app kan ook zo worden gemaakt dat je er een QR-code mee kunt maken van een vaccinatiebewijs, zei coronaminister Hugo de Jonge tegen de NOS.



Voor het zover is moet volgens de minister onder meer nog duidelijk worden of mensen die gevaccineerd zijn geen belangrijke rol meer spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Hij verwacht dat het allemaal voor de zomer rond zal zijn.

Minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) hoopt dat de toegangsapp al eind april of in mei gebruikt kan worden. "Liefst zo snel mogelijk." Er moet nog wel een wetswijziging voor komen. Ook kijkt het kabinet nog waar de app praktisch toepasbaar is.



Europese Unie

In de Europese Unie wordt ook gekeken naar een digitaal vaccinatiecertificaat. De EU-leiders hebben daar al over gesproken. Vooral zuidelijke landen dringen aan op een snelle invoering met het oog op de zomervakantie.

Vooral D66-leider Sigrid Kaag heeft de afgelopen tijd aangedrongen om snel meer mogelijk te maken voor burgers. Zij pleit voor massaal inzetten van sneltesten en een vaccinatiebewijs. "Het gaat de goede kant op. Maar haast is geboden", zei ze maandag over de app.

