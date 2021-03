Deel Duitse voetbalfans roept op tot boycot WK in Qatar

ProFans, een landelijke organisatie van voetbalsupporters in Duitsland, heeft de nationale voetbalbond opgeroepen het WK van 2022 in Qatar te boycotten.

Dit vanwege het schenden van de mensenrechten in het land, waar bijvoorbeeld bij de bouw van de stadions veel werknemers de dood vonden.

"We begrijpen dat heel veel fans uitkijken naar het toernooi", zegt ProFans. "Net zo goed als we begrijpen dat de spelers er jaren naar hebben toegeleefd en het voor hen een ongekend hoogtepunt moet worden. Maar niets rechtvaardigt wat er in Qatar gaande is. Daar moeten we nadrukkelijk afstand van nemen."

ProFans vervolgt: "Feestvieren op het massagraf van arbeidsmigranten is in strijd met alle regels van ethiek zoals wij die kennen. Als het voetbal geloofwaardig wil blijven, moet het zich zo snel mogelijk afwenden van dit toernooi."



The Guardian onthulde onlangs dat er 6500 buitenlandse arbeiders om het leven zouden zijn gekomen bij de bouw van stadions voor het WK.

Qatar liet in een reactie weten dat de omstandigheden voor buitenlandse werknemers de laatste jaren sterk zijn verbeterd.

