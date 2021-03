'Franse scholiere loog over les van onthoofde Samuel Paty'

Een Franse scholiere geeft toe te hebben gelogen over Samuel Paty en de les die leidde tot zijn dood.

De docent maatschappijleer werd vorig jaar onthoofd omdat hij zijn leerlingen spotprenten van de profeet Mohammed (saws) had laten zien. Er ontstond veel ophef over de les nadat de vader van de scholiere (13) op sociale media kritiek uitte.

Het meisje zou haar vader onder meer onterecht hebben verteld dat alle moslims tijdens de les door Paty werd verzocht het klaslokaal te verlaten, schrijft Le Parisien. Dit zou zijn gebeurd op het moment dat hij de cartoons toonde. Ze beschuldigde Paty van islamofobie.

Het meisje zat zelf tijdens de desbetreffende les niet in de klas. Ze zei tegen haar vader te zijn geschorst vanwege kritiek die ze in de klas had geuit, omdat ze volgens de krant de echte reden thuis niet wilde bekendmaken.

De scholiere wordt vervolgd voor laster. Haar vader wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op Paty. Door de kritiek op sociale netwerken kwam een extremist de 47-jarige docent op het spoor. De man doodde Paty, waarna hij zelf werd doodgeschoten door de politie.

