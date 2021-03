Spaanse Marokkaan breekt Nederlands wereldrecord halve marathon 'blote voeten op sneeuw'

De Spaans-Marokkaanse hardloper Karim El Hayani (27) vestigde vorig week het wereldrecord voor de halve marathon (21 km) op blote voeten in de sneeuw.

In 1 uur en 36 minuten verbrak de Spanjaard van Marokkaanse komaf het oude officiële record van Nederlander Wim Hof die 14 jaar geleden (2007) dezelfde afstand aflegde in 2 uren en 6 minuten, schrijft het tijdschrift Distances+.

De prestatie van El Hayani is nog niet officieel gemaakt aangezien deze nog moet worden goedgekeurd door Guinness World Records, het proces kan enkele weken duren.

El Hayani voelde naar eigen zeggen "een ongelooflijke emotie" toen hij klaar was met zijn uitdaging. Ondanks een temperatuur van -10 graden trok El Hayani in de laatste kilometers zijn trui uit om shirtless te lopen.



De Marokkaanse atleet is van jongs af aan gewend aan het beoefenen van blootsvoets sporten. El Hayani groeide op in Madrid waar hij bloeide in de atletiek. Na het winnen van de Spaanse Mountain Running Cup in 2013 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Hij won daar onder meer de Javelina Jundred 100 km ultra-trail (2015) en de 50 km van de Coldwater Rumble (2017).

Inmiddels woont Karim in Quebec en bereidt hij zich voor om deel te namen aan zijn volgende uitdaging: de Marathon des Sables, een zesdaagse ultraloop van ongeveer 254 km, die sinds 1986 jaarlijks wordt gelopen in de woestijn van Zuid-Marokko.

De loop wordt beschouwd als de zwaarste voettocht ter wereld. De loop bestaat uit zes etappes, die in zeven dagen gelopen worden.

© MAROKKO.NL 2021