De Jonge: vooruitzichten voor derde golf zijn niet goed

Het kabinet bekijkt opnieuw of de economische steunpakketten nog wel genoeg zijn om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden.

Sinds zaterdag wordt hier al over gesproken, zei premier Mark Rutte in de persconferentie over de corona-aanpak. Daarin werden nauwelijks versoepelingen aangekondigd. Dat betekent dat de strenge lockdown opnieuw wordt verlengd. De steunmaatregelen, zoals loonsubsidie en een tegemoetkoming van de vaste lasten, zijn al eens eerder verruimd omdat de lockdownregels langer bleven dan verwacht.

Al sinds dit weekeinde bespreken de betrokken ministers al of er misschien meer moet gebeuren aan de steunpakketten, zei Rutte. Veel bedrijven hebben hun deuren moeten sluiten of kunnen nauwelijks omzet draaien door de maatregelen die de overheid oplegt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. "Je ziet dat er wel veel ondernemers aan de rand komen van wat ze aankunnen."

Misschien komt zelfs deze week nog nieuws over de steunpakketten, aldus de premier. Probleem is wel dat de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de regelingen het nu al zwaar hebben. Het tussentijds aanpassen van de regeling, is mogelijk te veel gevraagd voor de uitvoerders.

