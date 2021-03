Volwassenen mogen na 15 maart met vier personen samen sporten

Volwassenen mogen vanaf 16 maart weer met maximaal vier personen samen sporten.

Dat heeft premier Mark Rutte maandagavond op een persconferentie over de kleine versoepelingen van de coronaregels laten weten. "We hebben door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen", zei Rutte. "Daarom deze kleine versoepeling."

Vanaf 3 maart mochten jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar al in teamverband buiten sporten. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge wedstrijden. De competities worden nog niet hervat.

Tot 3 maart mochten alleen jongeren tot en met 17 jaar samen buiten sporten. Sportbonden riepen het kabinet al eerder op zo snel mogelijk jongvolwassenen in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun vereniging.



Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zo stelden ze.

Mensen zijn gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderzoeken onderstrepen dat.

© ANP 2021