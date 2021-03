Marokko aanwezig op vakantiebeurs Israël

Marokko zal op 15 en 16 juni deelnemen aan de 27e internationale mediterrane vakantiebeurs (IMTM 2021) in Tel Aviv.

IMTM 2021 is de grootste jaarlijkse professionele toerismetentoonstelling in het oostelijke Middellandse Zeegebied. De expo, die begin deze maand zijn virtuele deuren opende, vindt plaats van 15 tot 16 juni 2021.

Het evenement is bedoeld om professionals uit alle reissectoren met elkaar in contact te brengen. De beurs telt 1.870 exposanten uit 57 verschillende landen.

Onder de deelnemerslijst bevinden zich professionals uit onder meer Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Oezbekistan, Slovenië, de Filippijnen, Cyprus en Tsjechië.



Marokkaanse deelname aan de expositie is het gevolg van de recente verzoening tussen Marokko en Israël. De twee landen kwamen in december overeen om weer nauwer samen te gaan werken. De voorgenomen normalisering was onderdeel van een tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko.

De Marokkaanse toerismesector, die in 2020 meer dan 42 miljard DH (€ 3,9 miljard) misliep als gevolg van reisbeperkingen in verband met COVID-19, is op zoek naar een economische impuls in een post-pandemische wereld.



De Marokkaanse minister van Toerisme Nadia Fettah Alaoui heeft gezegd dat het land verwacht dat het aantal Israëlische toeristen zal oplopen naar 200.000. De toerismeminister is optimistisch over de vooruitzichten van Marokko als reisbestemming voor Israëlische reizigers.

Alaoui wil groot inzetten op het toerisme in de Marokkaanse Sahara. Ze benadrukte dat toeristen terecht kunnen in de kustplaats Dakhla om te genieten van watersporten zoals (kite)surfen. "We hebben veel projecten in de pijpleiding en zullen deze in de komende weken of maanden lanceren".



Alaoui's uitnodiging van Israëlische toeristen kwam enkele dagen na de aankondiging van Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en IsrAir.

De twee bedrijven hebben plannen om rechtstreekse vluchten tussen Israël en Marokko aan te bieden.

