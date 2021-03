Fez: Woonwijken staan blank door extreme regenval

De enorme neerslag van afgelopen weekend heeft in Marokko wederom veel materiële schade veroorzaakt.

In korte tijd viel er zondag zoveel regenwater dat meerdere stadsdelen in Fez overstroomd raakten. Woningen zijn ondergelopen en wegen onbereikbaar.

Het nationale meteorologisch instituut (DMN) had vlak voor het weekend een code oranje afgegeven voor veel regio's in Marokko om te waarschuwen voor de zware onweersbuien.

In veel wijken in Fez probeerden inwoners met man en macht de schade te beperken door woningen op de begane grond te ontruimen. Velen riepen daarbij de hulp in van waterbeheerder RADEEF, maar door drukte was de overheidsinstelling telefonisch onbereikbaar. Veel inwoners werden aan hun lot overgelaten.



Extreem weer

Marokko wordt al enkele weken geteisterd door zware onweersbuien. De riolering in veel Marokkaanse steden kan de enorme hoeveelheid regenwater niet aan.

In Casablanca zorgde zware regenval in januari voor een verlamming van het verkeer en openbaar vervoer. Ook vielen er doden nadat een aantal woningen instortten. Een aantal begraafplaatsen veranderden in moerassen.



Begin februari zorgde het regenwater in Tanger tot het overlijden van 29 arbeiders nadat de ondergrondse naaiatelier waarin zij werkten onder water kwam te staan. De riolering kon ook hier de hoeveelheid regenwater niet aan.

In Tetouan zorgde de extreme regenval begin maart voor heftige overstromingen. Veel wegen, tunnels en bruggen raakten onbegaanbaar voor het rijdend verkeer.

