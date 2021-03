Koning Mohammed VI ontvangt tweede coronaprik

Koning Mohammed VI heeft zondag zijn tweede en tevens laatste coronaprik ontvangen.

De koning ontving eind januari zijn eerste inenting en gaf daarmee de aftrap voor de landelijke vaccinatiecampagne. De koning ontving het coronavaccin van het Chinese Sinopharm.

Behalve de koning werd ook bij een aantal medewerkers van het koninklijk hof en andere arbeiders van het koninklijk paleis het vaccin toegediend, meldt nieuwsdienst Alyaoum24.

Medewerkers van het vaccinatieteam ontvingen "strikte instructies" om te voorkomen dat alleen gegadigden het vaccin ontvangen en geen andere naasten van de koninklijke familie. In de huidige fase van de vaccinatiecampagne wordt het middel slechts toegediend aan risicogroepen.



Marokko is eind februari begonnen met de derde fase van de vaccinatiecampagne. Na de inenting van de eerste groep eerstelijnwerkers en 65-plussers is men ook gestart met het inenten van chronisch zieken en burgers van 60 tot en met 64 jaar.

De landelijke vaccinatiecampagne heeft inmiddels geresulteerd in ruim 3,9 miljoen inentingen. De vaccinatiecampagne staat daarmee in de wereldwijde top 10, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.



De vaccinatie is kosteloos en aanmelden gaat via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 486.000 besmettingen vastgesteld, waaronder ruim 8.680 doden.

© MAROKKO.NL 2021