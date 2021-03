Kabinet wil negatieve test ook verplichten voor reizen met auto

Het kabinet wil een negatieve testverklaring ook verplichten voor mensen die vanuit een zogenoemd hoogrisicogebied met de auto naar Nederland reizen.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat dinsdag online is verschenen. Momenteel geldt de verplichting nog niet voor automobilisten.

Trein- of busreizigers moeten al wel een negatieve PCR-test bij zich hebben, die niet ouder dan 72 uur mag zijn. Mensen die per vliegtuig of boot reizen, moeten daarnaast ook een negatieve antigeensneltest hebben van maximaal 24 uur oud. De vervoerder moet dit controleren.

In de praktijk geldt de plicht voor vrijwel alle reizigers, aangezien verreweg de meeste landen momenteel als ‘hoogrisicogebied’ gelden.



Quarantaineplicht

Naast de uitbreiding van de testverplichting, werkt het kabinet ook aan een quarantaineplicht voor mensen die naar Nederland reizen. Tot dusver gold er een dringend advies, maar dat wordt volgens het kabinet onvoldoende nageleefd.

Naast een negatieve testverklaring (of twee voor vliegtuig- en bootreizigers) moeten reizigers ook een quarantaineverklaring bij zich hebben, waarin ze verklaren in Nederland in quarantaine te gaan. De quarantaine duurt in principe tien dagen.



Na vijf dagen quarantaine kunnen mensen zich laten testen. Als die test negatief is, mag iemand weer naar buiten.

"Met deze twee voorgestelde maatregelen tezamen wordt een ‘dam’ om Nederland gebouwd die de instroom en verspreiding van het virus als gevolg van reisbewegingen zoveel als mogelijk moet voorkomen zonder dat het (noodzakelijke) reisverkeer volledig wordt belemmerd", schrijft het kabinet.

