Twitter bestempelt tweet Baudet als misleidend, FVD uit kritiek

Forum voor Democratie heeft het besluit van Twitter gehekeld om een tweet van Thierry Baudet als misleidend te bestempelen.

"Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?", laat de partij in een tweet weten.

Twitter heeft onder een bericht dat de lijsttrekker van Forum voor Democratie (FVD) zondag plaatste een waarschuwing gezet dat de tekst misleidend is.

De tweet kan daardoor ook niet worden geretweet. Baudet zegt dat hij zich "absoluut" niet zal laten vaccineren, "omdat de bijwerkingen heftig zijn" en "het lange termijn-effect op immuunsysteem volstrekt onbekend is".



Het platform heeft onder de tweet een link geplaatst naar een bericht waarin gezondheidsofficials vertellen waarom zij de Covid-19-vaccins als veilig beschouwen voor de meeste mensen.

FVD reageerde via het officiële account op het ingrijpen van Twitter. "Amerikaans #BigTech-bedrijf censureert Nederlandse partijleider een week voor de verkiezingen", schrijft de partij. "FVD wil een anti-censuurwet. Niet-strafbare uitingen op social media mogen niet worden gecensureerd."



Eerste ingreep Twitter in Nederland

Het is volgens journalisten van de Volkskrant en Nieuwsuur de eerste keer dat Twitter ingrijpt bij een tweet van een Nederlandse politicus. Het platform plaatste tijdens en in de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen meerdere keren een waarschuwing bij tweets van voormalig president Donald Trump, onder meer over het coronavirus en over de uitslag van de verkiezingen.

Na de bestorming van het Capitool in Washington begin dit jaar legde Twitter Trumps privéaccount plat. Aanvankelijk schortte het techbedrijf de toegang op, daarna werd het geblokkeerd.

