Voedselverspilling Marokko: Jaarlijks verdwijnt 3,3 miljoen ton in afvalbak

De voedselverspilling in Marokko neemt dramatische proporties aan, jaarlijks wordt 3,3 miljoen ton voedsel weggegooid

Dat blijkt uit de Waste Food Index van het Milieuprogramma (UNEP) van de Verenigde Naties (VN).

Jaarlijks wordt in Marokko 91 kg voedsel, per hoofd van de bevolking, weggegooid. Dat is vergelijkbaar met andere landen in Noord-Afrika. Wel spant Egypte, met 9,1 miljoen ton, de kroon in de totale jaarlijkse voedselverspilling, gevolgd door Algerije (3,9 miljoen ton), op nummer drie staat Marokko met 3,3 miljoen ton, en op de vierde plek Tunesië met 1 miljoen ton.

In Nederland wordt per hoofd van de bevolking jaarlijks 50 kg voedsel weggegooid, dat komt neer op 854.000 ton voedsel per jaar.



Het recente rapport van de VN schat dat 931 miljoen ton (of 17%) van het voedsel dat wereldwijd beschikbaar is voor consumenten - in winkels, huishoudens en restaurants - in 2019 verloren ging. Verder blijkt dat voedselverspilling een wereldwijd probleem is dus en niet enkel voorkomt in de rijkere landen.

Het VN-rapport bevat data uit 54 landen en kijkt naar voedselverspilling in winkels, restaurants en huishoudens. Het bevat de meest uitgebreide gegevens over voedselverspilling die tot nu toe zijn verzameld. De studie schat dat zo’n 17% van alle voedsel verloren gaat en ongeveer 60% van het 'afval', wordt thuis weggegooid.



Voedselverspilling wordt meestal beschouwd als een probleem dat bijna uitsluitend in rijkere landen voorkomt - consumenten kopen simpelweg meer dan ze nodig hebben - maar dit onderzoek vond in zowat alle landen een aanzienlijke voedselverspilling, ongeacht het inkomensniveau.

Wel is er een mogelijk verschil in de oorzaken van voedselverspilling als wordt gekeken naar het inkomensniveau. "We hebben dat niet nader onderzocht, maar in landen met lage inkomens kan de koudeketen niet altijd verzekerd worden door een gebrek aan toegang tot stroom", zegt Martina Otto van UNEP.



Het is op basis van het rapport ook niet altijd mogelijk om in arme landen een onderscheid te maken tussen de verspilling van eetbaar en oneetbaar voedsel (zoals botten en schelpen). Die gegevens zijn enkel beschikbaar voor de rijkere landen. "Landen met lagere inkomens verspillen waarschijnlijk veel minder eetbaar voedsel", legt Otto uit.

Voedselverspilling heeft enorme ecologische, sociale en economische gevolgen. Verspild voedsel is verantwoordelijk voor 8-10% van de uitstoot van broeikasgassen. "Als we klimaatverandering, verlies van natuur en biodiversiteit, vervuiling en afval serieus willen aanpakken, moeten bedrijven, regeringen en burgers over de hele wereld hun steentje bijdragen om voedselverspilling tegen te gaan", aldus UNEP-directeur Inger Andersen.

