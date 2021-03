Honderden politie-invallen België na kraken sms-dienst onderwereld

De Belgische politie heeft dinsdag in alle vroegte meer dan tweehonderd huizen en andere panden doorzocht, vooral in Antwerpen.

De politie heeft een communicatiedienst van de onderwereld gekraakt, melden Belgische media. Dat zou de politie op het spoor hebben gezet van drugshandelaars en mensen die hun praktijken mogelijk maken, zoals tipgevers en witwassers.

Vorig jaar heeft de politie toegang weten te krijgen tot de versleutelde berichtendienst Sky ECC, schrijft onder meer De Morgen. Die is erg populair bij criminelen, omdat ze menen daarmee zonder pottenkijkers te kunnen communiceren.

Agenten zijn onder meer binnengevallen bij het bedrijf achter de communicatiedienst en bij verkopers van de app en daarvoor geschikte telefoons, zeggen ingewijden tegen De Morgen. Ook bij drie advocaten zou huiszoeking zijn verricht.



Internationale politie-operatie

Meer dan 1500 agenten namen deel aan het Belgische deel van de internationale politie-operatie. Onder hen waren ook speciale eenheden. Of er mensen zijn aangehouden of zaken in beslag zijn genomen is nog niet bekend.

De Antwerpse haven is een berucht knooppunt van de internationale drugshandel.

