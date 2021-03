Dammen in Noord-Marokko voor 100% gevuld

Maar liefst zeven dammen in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima zijn volgelopen als gevolg van de hevige regenval de afgelopen weken.

Dat meldt het Ministerie van Uitrusting, Transport, Logistiek en Water.

De zware regenval die Noord-Marokko de afgelopen maanden heeft getroffen, heeft veel goed gedaan voor de dammen en stuwmeren in de regio. Het gemiddelde vullingspercentage van dammen in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima is opgelopen tot 73,11%.

De grootste dam in de regio, Oued El Makhazine (provincie Larache) heeft een enorme capaciteit van 672,9 miljoen kubieke meter en is voor 100% gevuld, net als zes andere dammen die samen een capaciteit hebben van ruim 230 kubieke meter.



De opvulling van waterreserves in Marokko is goed nieuws in de strijd tegen de toenemende droogte als gevolg van klimaatverandering. Waterreserves in Marokko zijn sinds 2015 aan het dalen als gevolg van de lage regenval de afgelopen jaren.

Het ministerie rapporteert regelmatig over het beheer van de watervoorraden in dammen en waterreservoirs van het land en publiceert dagelijks cijfers over de waterstanden van de grootste dammen van Marokko.



De dammen waren begin dit jaar voor gemiddeld 37,0% gevuld, twee weken later liep dit op naar 44,5% als gevolg van de hoge neerslag (15 januari). Op 6 maart was het gemiddelde damopvullingspercentage 50%.

Tussen februari en maart 2018 groeide het vullingspercentage van de dammen in Marokko van 40,4% naar 59,1%. De totale waterreserves bereikten een piek (69%) eind april 2018. Sindsdien registreerden de waterreserves een gestage daling die twee jaar aanhield. September vorige jaar daalde het vulpercentage naar onder de 50%.



Met de jaarlijks stijgende temperaturen in Marokko werkt het land aan de actualisering van een nieuw waterplan om de jaren van droogte te compenseren. Het broodnodige herstel van de damopvullingspercentages zullen zeker helpen.

Verwacht wordt dat de recente neerslag en het herstel van de waterreserves zullen bijdragen aan een hogere graanproductie. In 2020 was de graanopbrengst 19% lager dan het jaar daarvoor als gevolg van de droogte en 11% minder neerslag.

