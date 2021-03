België geschokt door moord op homoseksuele man

De mogelijke haatmoord op een Vlaamse homoseksuele man maakt veel los in de Belgische politiek.

Premier Alexander De Croo is "zwaar geschokt". Het slachtoffer werd zaterdag dood gevonden in een park in Beveren.

De veertiger was neergestoken en op andere manieren zwaar toegetakeld. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft drie verdachten opgepakt, twee van 17 en een van 16 jaar oud. Het OM onderzoekt of zij de man onder het voorwendsel van een date in de val hebben gelokt om hem uit homohaat wat aan te doen.

Op sociale media stapelen boosheid en ontreddering zich op. Premier De Croo spreekt van "extreme homohaat in Beveren" en noemt die "echt verschrikkelijk. Laat één ding duidelijk zijn: we zullen in ons land dit geweld nooit aanvaarden."



Datingapp

De drie jongens zouden via een datingapp met de man hebben afgesproken in het park, tekenen Belgische media op van bronnen rond het onderzoek. Ze zouden een vals profiel hebben gebruikt om hem daarheen te lokken. Het drietal heeft zichzelf aangegeven bij de politie.

België kreeg in 2012 het laatst te maken met fataal geweld tegen homoseksuelen. In dat jaar werden een Marokkaans-Belgische dertiger en een 61-jarige stadgenoot wegens hun geaardheid doodgeslagen.

© ANP 2021