Belgische coronacijfers blijven stabiel, miljoen prikken gezet

Het Belgische Crisiscentrum is optimistisch over de ontwikkeling van de coronacijfers in België.

"Voorlopig ziet het ernaar uit dat we het plateau in de cijfers niet gaan verlaten", zegt viroloog Steven Van Gucht. Na een korte opflakkering dalen de cijfers de laatste dagen weer. "De exponentiële stijging blijft uit. " Het land gaat dinsdag over de eerste miljoen gezette prikken heen. Van de circa 650.000 Belgen die zijn gevaccineerd heeft tot nu toe ruim de helft ook een tweede vaccin gehad, bleek op een persconferentie van het Crisiscentrum. Het gaat om personeel en de bewoners van woonzorgcentra en van het ziekenhuispersoneel. Deze week is begonnen met het inenten van 65-plussers die niet in een verzorgingstehuis wonen.

Volgens een woordvoerder van de Belgische vaccinatiecampagne tonen de eerste vaccinaties een "zeer hoge doeltreffendheid" aan. Een week nadat ze hun tweede dosis van het Pfizer-vaccin hadden gekregen, testte maar 0,13 procent van de mensen positief op Covid-19. Ook bij de andere vaccins waren de percentages laag, aldus de woordvoerder. Anderhalf miljoen

België heeft sinds december ongeveer anderhalf miljoen doses ontvangen, waarvan bijna een miljoen van Pfizer/BioNTech en ruim 400.000 van AstraZeneca. De rest kwam van Moderna.

Van Gucht riep de Belgen op zich zodra het kan te laten vaccineren. "Er is bewezen dat het vaccin werkt. De nevenreacties zijn meestal mild en gaan voorbij. Dat is een groot contrast met een virus dat op lange termijn klachten kan bezorgen, ook bij jonge mensen. Het coronavirus kan mensen in het ziekenhuis doen belanden en doden. Wie zich niet laat vaccineren, zal vroeg of laat besmet worden met het virus en kans maken op deze complicaties." Het aantal nieuwe besmettingen per dag in België schommelt sinds november op hetzelfde niveau. "De cijfers stijgen niet, wat aantoont dat de huidige maatregelen hun vruchten afwerpen", aldus de viroloog. © ANP 2021