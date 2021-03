Marokko: justitie verhoort Saoedische staatsburger die met uitlevering wordt bedreigd

marokko 9 mrt 15:10

De Saoediër Usama Al-Husaini die in Marokko is gearresteerd in afwachting van zijn uitlevering aan Saoedi-Arabië wordt momenteel verhoord door justitie.

De 42-jarige Al-Husaini werd begin februari op verzoek van Riyadh in Marokko gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis van Tiflet. Volgens het officiële internationale aanhoudingsbevel werd hij gezocht wegens diefstal. In werkelijkheid wordt de man verdacht van deelname aan "gewapende verzetsactiviteiten" tegen het Saoedische koninkrijk. Zijn proces stond gepland op 3 maart, hij is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Al-Husaini, die ook wel bekend staat als Osama al-Hasani heeft naast de Saoedische ook de Australische nationaliteit. Volgens persbureau Reuters heeft Al-Husaini een Marokkaanse vader, daardoor heeft hij de Marokkaanse nationaliteit. Marokko verhindert de uitlevering van onderdanen aan derden.

Zijn vrouw Hanae vreest voor uitlevering en heeft de Marokkaanse autoriteiten gevraagd de uitleveringsprocedure op te schorten uit vrees dat haar echtgenoot hetzelfde lot zal ondergaan als journalist Jamal Khashoggi. De kritische journalist werd in oktober 2018 vermoord tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul. Ze ontkent dat haar man, die voorheen werkzaam was als professor bij de King Abdulaziz-universiteit in Jeddah, betrokken is geweest bij politieke activiteiten tegen het Saoedische regime. "Ik ben bang om de vader van mijn pasgeboren kind te verliezen", zegt zijn vrouw. Ze heeft hem sinds zijn aanhouding op 8 februari "slechts vijf minuten gezien".

Ook de Marokkaanse mensenrechtenvereniging (AMDH) roept op tot stopzetting van de uitlevering. Volgens AMDH-woordvoerder Khadija Ryadi heeft Rabat een verdrag tegen foltering geratificeerd en moet daarom afzien van het uitleveren van een staatsburger aan een staat waar foltering nog steeds plaatsvindt. Ook een woordvoerder van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken uitte bezorgdheid over de omstandigheden van de detentie en de mogelijke uitlevering.