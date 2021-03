Gezondheidstoestand gearresteerde Marokko-criticus Omerani 'zorgwekkend'

De gezondheidstoestand van de Marokkaans-Amerikaanse YouTuber Chafik Omerani is "zorgwekkend".

Dat zeggen familieleden van de in hongerstaking verkerende Omerani. De vlogger die ook bekend staat onder de alias '3robi F Merica' werd begin februari door de Marokkaanse politie opgepakt na aankomst op de luchthaven van Rabat-Salé.

Hij zit sindsdien vast in de Oukacha-gevangenis, in afwachting van zijn strafproces voor de vermeende "minachting en laster" van Marokkaanse ambtenaren en openbare instellingen.

Volgens verklaringen van zijn vrouw zou de gezondheidstoestand van Omerani aanzienlijk zijn verslechterd. Zo is hij veel gewicht verloren als gevolg van de hongerstaking. De Amerikaans staatsburger van Marokkaanse komaf zou bovendien geen recht hebben op luchtpauze of contact met andere gedetineerden.



Volgens de woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Rabat, Jerome Sherman, kan de Amerikaanse staatsburger en zijn familie rekenen op consulaire bijstand. "We nemen onze verantwoordelijkheid om onze burgers in het buitenland te dienen erg serieus".

Aangifte tegen kritische diaspora

Eind december hebben Marokkaanse veiligheidsdiensten een gezamenlijke klacht ingediend tegen enkele Marokkanen die in het buitenland wonen wegens het beledigen van overheidsfunctionarissen en veiligheidsinstanties.



De nationale veiligheidsdienst DGSN, inlichtingendienst DGED en de territoriale veiligheidsdienst DGST dienden een gezamenlijke klacht in bij het Openbaar Ministerie bij de rechtbank in Rabat.

De instellingen veroordeelden alle beschuldigingen en de verspreiding van nepnieuws over Marokkaanse veiligheidsdiensten en hun werknemers.

De identiteit van de beklaagden werd destijds niet bekendgemaakt, maar de klacht veroordeelde publiekelijk hun betrokkenheid bij het verkondigen en delen van valse beschuldigingen aan het adres van openbare veiligheidsinstellingen.



