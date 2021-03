België: racistische automobilist scheldt Marokkaanse moeder huid vol (video)

Op een parkeerplaats van het Nachtegalenpark in Antwerpen vond eind februari een racistisch incident plaats.

Een man die de parkeerplaats opreed, scheerde daarbij rakelings langs een moeder en haar twee kinderen. Zij sprak hem daarop aan, waarop de man haar begon uit te schelden en zelfs fysiek te bedreigen. "Marokkaanse kuthoer", riep de racistische Belg.

"De beelden dateren van eind februari", bevestigt Willem Migom van de Antwerpse politie. "De man op het filmpje reed op de parking rakelings langs een vrouw en haar twee jonge kinderen. Toen zij op het raam van de auto tikte om hem aan te manen dat hij voorzichtig moest zijn, stapte hij uit en werd hij verbaal agressief."

De man stapt daarna uit zijn wagen en begint de moeder van twee de huid vol te schelden en fysiek te bedreigen. "Ik ga u een pak slaag geven", klinkt het, evenals "jij bent het probleem van deze maatschappij" en "België is baas hier".

Een omstander waarschuwde de politie die snel ter plaatse is. De man is ondertussen geïdentificeerd door de politie en heeft een proces-verbaal. Ook is hij inmiddels ontslagen door zijn werkgever.

