Safi: 10 jaar celstraf wegens verkrachting 70-jarige vrouw

De rechtbank in Safi heeft maandag een man veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens de gewelddadige verkrachting van een 70-jarige vrouw.

Dat meldt dagblad Al Massae dinsdag. De man was onder invloed van drugs en alcohol toen hij inbrak bij zijn slachtoffer in Zaouia Sidi Ahmed in de provincie El Youssoufia.

De man was geen onbekende van het slachtoffer. De vrouw heeft eerder aangifte gedaan tegen de wraakbeluste man wegens poging tot brandstichting.

De man brak s' vorige week in bij de vrouw terwijl ze lag te slapen. Hij heeft zijn slachtoffer eerst fysiek mishandeld alvorens hij haar verkrachtte. Volledig onder de invloed van drugs en alcohol viel de verkrachter daarna in slaap.



Het slachtoffer kon zichzelf in veiligheid brengen en alarmeerde de politie. De man was echter al vertrokken toen de koninklijke gendarmerie arriveerde. Hij werd niet lang daarna gearresteerd.

Bij huiszoekingen bij de verdachte thuis werden grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. De verkrachter verklaarde achteraf het slachtoffer te hebben betaald voor de seks, de rechter ging daar niet in mee.

