Eerste Amerikaanse sancties onder president Biden tegen Iran

De Verenigde Staten hebben de eerste sancties onder president Joe Biden afgekondigd tegen Iran.

Twee ondervragers van de oppermachtige Islamitische Revolutionaire Garde zijn op de zwarte lijst van Washington gezet omdat zij zich schuldig maakten aan grove schendingen van mensenrechten tijdens antiregeringsprotesten de afgelopen twee jaar.

De leden van het militaire elitekorps zouden tegenstanders van het streng islamitische regime hebben gefolterd of op andere manieren wreed hebben behandeld. Zij en hun familie mogen de VS niet meer in.

Met de maatregelen tegen de gardeleden, volgens waarnemers vooral symbolisch, zet Biden het beleid van voorganger Donald Trump voort om het bewind in Teheran te straffen voor het schenden van mensenrechten van de eigen bevolking.



Wel wil de Democraat in tegenstelling tot de Republikein de internationale atoomafspraken met Iran uit 2015 weer oppakken, om te voorkomen dat Teheran zijn eigen gang gaat op nucleair gebied.

Trump smeet het akkoord in de prullenbak en stelde zich keihard op richting de Iraanse regering.

