CBS: zeker 16.000 mensen overleden aan Covid-19

Het coronavirus heeft in Nederland aan zeker 16. 000 mensen het leven gekost. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode van maart tot en met november.

Onderzoekers hebben hiervoor gekeken naar doodsoorzaakverklaringen van artsen. Daardoor kwamen ook de mensen in beeld die vermoedelijk wel zijn overleden aan Covid-19, maar daar niet op zijn getest. Zo'n 13.500 mensen zijn overleden aan het coronavirus en zijn daar ook positief op getest. Ongeveer 2600 gevallen zijn niet getest, maar vermoedde de arts op basis van het klinisch beeld dat Covid-19 de doodsoorzaak was. Bijna zes op de tien mensen die vermoedelijk of zeker zijn overleden aan het virus, ontvingen langdurige zorg. Dat waren bijvoorbeeld veel verpleeghuisbewoners.

Het aantal coronadoden tot en met oktober was al bekend en daar komt nu het cijfer over november bij. In de laatstgenoemde maand overleden bijna 3200 mensen aan het coronavirus. Alleen in april had Covid-19 tot dan toe meer sterfgevallen veroorzaakt.

Volgens de onderzoekers overleden in de eerste tien weken van de tweede golf ongeveer 5500 mensen zeker of vermoedelijk aan het coronavirus. Eerder hadden zij al vastgesteld dat in die periode veel meer mensen zijn overleden dan gebruikelijk. Nu weten ze ook dat deze toename volledig toe te schrijven is aan het coronavirus. Tijdens de eerste golf overleden ruim 10.000 mensen aan Covid-19.

Het CBS telt in de eerste tien weken van de tweede golf twee derde meer coronadoden dan het RIVM. Dat komt omdat het laatstgenoemde instituut sterfgevallen niet in de cijfers opneemt als mensen niet positief zijn getest. Bovendien geven GGD'en het niet altijd door als iemand aan het virus is overleden, ook omdat zij niet verplicht zijn dit te melden.

