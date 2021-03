Topman OM bezorgd over excessief geweld onder jongeren

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie noemt het zeer zorgelijk dat excessief geweld onder jongeren voor het tweede haar op rij is gestegen.

"De geweldsspiraal gaat eigenlijk alleen nog maar omhoog. En dat is zeer zorgelijk", zegt hij in De Telegraaf. "En dat in een coronajaar, waarin de criminaliteit over het algemeen juist een dalende trend liet zien. ". Net als hoofdofficier van justitie van Amsterdam René de Beukelaer denkt Van der Burg dat preventief fouilleren kan helpen. "Het besluit is aan de driehoek, maar ik ben het eens met de hoofdofficier. Als preventief fouilleren helpt om bepaalde wijken veiliger te maken, dan moet je dat doen. Je moet natuurlijk waken voor etnisch profileren, maar er zijn op allerlei manieren waarborgen in te bouwen zodat het fouilleren objectief gebeurt."

Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat preventief fouilleren een bijdrage levert aan veiligheid en het kan tieners behoeden voor verder afglijden. "Als je wapens aantreft heb je ook nog eens een goede reden om met iemand in gesprek te gaan."

Van der Burg pleit vervolgens voor een brede aanpak. "Je moet straffen. Jeugdige verdachten dienen te worden afgerekend op het foute gedrag. Maar met alleen het strafrecht lossen we het probleem niet op. Het straffen moet geflankeerd worden door het bieden van hulp op alle fronten."

