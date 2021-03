'Door rijke landen krijgen ontwikkelingslanden geen coronavaccin'

De meeste ontwikkelingslanden zijn niet in staat hun bevolking in te enten mede omdat farmaceutische bedrijven een monopolie hebben op het coronavaccin.

Volgens de organisatie Oxfam Novib blokkeren rijke landen een voorstel waarin meer dan honderd ontwikkelingslanden pleiten voor de tijdelijke opheffing van dit monopolie. Het voorstel wordt woensdag besproken tijdens de top van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Onder meer de VS, Groot-Brittannië en de leden van de EU verdedigen de farmaceutische bedrijven. Ze zeggen dat de bedrijven recht hebben op het monopolie, omdat ze veel geld in de snelle ontwikkeling van het vaccin geïnvesteerd hebben. Ook zouden ontwikkelingslanden niet over de mogelijkheden bezitten om de inentingen te produceren.

Dat zijn volgens Esmé Berkhout, beleidsadviseur van Oxfam Novib, onjuiste redenen: "Niet alleen de farmaceuten, ook overheden hebben miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het vaccin. Dat is publiek geld, dus die bedrijven zouden hun kennis moeten delen." Berkhout zegt dat moderne fabrieken, ook in arme landen, wel degelijk in staat zijn de vaccins te maken. Daarnaast vindt ze dat de pandemie een extreme situatie is, waarin een monopolie tijdelijk opgeheven zou moeten worden: "We zouden nu alles moeten doen om iedereen zo snel mogelijk te beschermen."

De komende dagen ontvangen arme landen meer coronavaccins van het COVAX-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar volgens Oxfam Novib kan met de beschikbare hoeveelheid vaccins maar maximaal een vijfde van de bevolking voor het einde van het jaar geprikt worden.

Wanneer het monopolie van de farmaceutische bedrijven niet opgeheven wordt, kan het nog drie jaar duren voordat iedereen op de wereld gevaccineerd is. "Dan kan hier iedereen genieten van de vrijheid", zegt Berkhout, "terwijl in andere landen mensen sterven aan corona". Dat is ook slecht voor de economie van ontwikkelingslanden. "Dat heeft weer gevolgen voor de landen die zich nu verzetten tegen het voorstel."

© ANP 2021