Chili haalt Israël in als snelst vaccinerend land

Chili heeft Israël dinsdag ingehaald als land waar ter wereld de meeste mensen per 100 inwoners in de afgelopen week tegen het coronavirus zijn gevaccineerd.

De regering van het Latijns-Amerikaanse land bracht het nieuws jubelend via Twitter. "Vandaag hebben we nog een reden om trots te zijn", aldus de Chileense regering. "Chili heeft de eerste plaats ingenomen in de wereldranglijst van toegediende doses per 100 inwoners." Het bericht werd geplaatst even nadat de vaccinatiedata werden gepubliceerd op de statistieksite Our World in Data.

Volgens die statistieken werd in Chili de afgelopen week elke dag gemiddeld 1,08 van de 100 inwoners ingeënt. In Israël was dat 1,03 van de 100 inwoners. In het Zuid-Amerikaanse land met zo'n 18 miljoen inwoners hebben ruim 4,1 miljoen inwoners al een eerste prik gekregen sinds het inenten er in december van start ging. Dat is ruim 21 procent van de Chileense bevolking.

Chili was samen met Mexico en Costa Rica het eerste Latijns-Amerikaanse land dat begon met vaccineren tegen het coronavirus. Die landen hadden ook al vroegtijdig onderhandeld met farmaceuten over de inkoop van vaccins. Chili wist de leverantie van 35 miljoen doses gegarandeerd te krijgen, waarvan er al 10 miljoen zijn aangekomen. De meeste van die vaccins zijn geproduceerd door het Chinese Sinovac.

Ondanks de vaccinatiecampagne kampt Chili vooralsnog met hoge besmettingscijfers. In het Andesland worden al enkele dagen meer dan 5000 nieuwe gevallen per dag gemeld. In totaal is het coronavirus er al bij ruim 864.000 personen vastgesteld. De coronapandemie heeft er met zekerheid al ruim 21.000 levens gekost.

