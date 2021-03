Berichtendienst na arrestatiegolf: we zijn helemaal niet gekraakt

algemeen 10 mrt 9:59

Berichtendienst Sky ECC spreekt tegen dat het is gekraakt of gehackt door opsporingsdiensten in Nederland of België.

Het bedrijf zegt in een verklaring dat het ook niet is benaderd door de autoriteiten, die toegang zouden hebben gekregen tot honderden miljoenen berichten van gebruikers van de versleutelde dienst. Sky ECC zegt dat distributeurs in Nederland en België melding hebben gemaakt van een "valse phishing-applicatie die ten onrechte is gepresenteerd als Sky ECC". Die app zou op telefoons zijn gezet, die vervolgens zijn verkocht via "ongeautoriseerde kanalen". Sky ECC kondigt juridische stappen aan vanwege de verspreiding van die 'nepapp'. De berichtendienst spreekt ook tegen dat het een populair platform voor criminelen is. "Sky ECC heeft een zerotolerancebeleid en verbiedt alle criminele activiteiten op al haar platformen", meldt de onderneming in de verklaring. "Accounts die worden gebruikt voor criminele activiteiten, worden onmiddellijk gedeactiveerd." Het onderzoek naar de versleutelde berichten leidde in Nederland tot tientallen arrestaties. Ook in België zijn op grote schaal aanhoudingen verricht en huiszoekingen gedaan. © ANP 2021