Studie: Britse variant coronavirus is vaker dodelijk

Nieuw Brits onderzoek duidt erop dat de Britse variant van het coronavirus tientallen procenten dodelijker is dan eerdere verschijningsvormen van het virus.

Volgens een studie waarvan de resultaten woensdag in het British Medical Journal (BMJ) zijn verschenen, ligt het risico op overlijden tussen de 32 procent en 104 procent hoger met de Britse variant.

De onderzoekers vergeleken het aantal sterfgevallen onder bijna 55.000 mensen die de Britse variant hadden opgelopen met de sterfte onder een even grote en vergelijkbaar samengestelde groep die Covid-19 had gekregen door een oudere variant.

In de groep met de gemuteerde versie waren 28 dagen na een positieve test 227 patiënten overleden. In de groep met een oudere virusvariant telden de wetenschappers in een net zo lang tijdsbestek 141 sterfgevallen. Over het gevaar van de gemuteerde versie zijn de afgelopen maanden uiteenlopende analyses verschenen. Meerdere daarvan duiden op een hoger sterfterisico, maar niet allemaal.



Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zag in eerste instantie geen aanwijzingen dat de Britse mutatie dodelijker zou zijn, maar die inschatting heeft het instituut later bijgesteld.

"Inmiddels is uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk duidelijk geworden dat mensen die daar besmet raken met de Britse variant zieker werden en vaker kwamen te overlijden dan het geval was bij de 'oude' varianten", zo staat te lezen op de website van het RIVM.



Het Britse onderzoek duidt weliswaar op een hoger sterfterisico, maar de onderzoekers van onder meer de University of Exeter benadrukken tegelijkertijd dat veruit de meeste mensen die besmet raken het overleven. Het sterfterisico komt volgens de studie met de Britse variant neer op 4,1 overlijdens per 1000 besmettingen.

Met de varianten die al langer rondgingen, stond dat cijfer op 2,5 per 1000.

